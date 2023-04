***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İş Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxi Digital GmbH Yönetim Kurulu Başkanı, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -ERTUĞRUL BOZGEDİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 29.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -RİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Adnan Polat Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -HİLMİ SELÇUK ÇEPNİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Kozyatağı Kurumsal Şube Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -TUBA TEPRET Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.07.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -HASAN EMRE AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Elsan Elektrik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Faturalab Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiALİ HAKAN KARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 20.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıİZZET SELİM YENEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 20.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Global İlişkiler Forumu İcra Kurulu Başkanı Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiCANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.09.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürü, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Efes Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Enaş Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yüzüncü Yıl Teknoloji Girişimleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRİZA İHSAN KUTLUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Investments Ltd Yönetim Kurulu Üyesi, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Adnan Polat Enerji Yatırımları A.Ş. MURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu ÜyesiÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -ÖMER HAKAN YAMAÇOĞUZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -KENAN AYVACI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi -Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviRİZA İHSAN KUTLUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürMURAT KURAL Genel Müdür YardımcısıÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür YardımcısıÖMER HAKAN YAMAÇOĞUZ Genel Müdür YardımcısıKENAN AYVACI Genel Müdür Yardımcısı