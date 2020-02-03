***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.02.2020 09:14
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816582
BIST
13:57119.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -42,83
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:575,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:576,6228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0156
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:57304,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,30
|Açılış
|: 304,07
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.595.120
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|6.774.670
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|QNBFL
|144,00
|150.672
|% 14,20
|
|TSPOR
|3,06
|180.282.519
|% 12,50
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCEY
|0,69
|86.416
|% -9,21
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|MRGYO
|1,58
|11.576.509
|% -5,95
|
|SISE
|5,60
|716.326.319
|% 0,72
|
|THYAO
|13,75
|566.422.836
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,17
|402.885.253
|% 3,47
|
|IPEKE
|10,19
|277.792.954
|% 2,93
|
|SODA
|6,54
|234.592.332
|% -1,65
|
|SISE
|5,60
|716.326.319
|% 0,72
|
|ODAS
|2,15
|232.159.319
|% 1,42
|
|TRKCM
|4,17
|402.885.253
|% 3,47
|
|EKGYO
|1,67
|143.590.533
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|225.147.383
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7909
|7,8300
|% -1,13
|
|Frank
|6,1801
|6,2173
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-7,53
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,66
|
|Yarım
|967
|992
|-4,67
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|-0,20
|