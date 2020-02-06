***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.02.2020 09:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817297
BIST
11:21123.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 1.023,31
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
11:215,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9894
En Düşük
5,9757
11:216,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
11:21300,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,75
|Açılış
|: 300,24
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,39
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,80
|8.051.305
|% 13,01
|
|CEOEM
|8,53
|19.769.959
|% 12,53
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|IZFAS
|2,20
|671.615
|% 9,45
|
|DOKTA
|64,05
|2.827.679
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|PGSUS
|71,40
|217.678.383
|% -4,48
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|SRVGY
|12,72
|335.092
|% -3,42
|
|THYAO
|14,79
|525.120.424
|% 1,23
|
|ODAS
|2,25
|284.641.467
|% 1,35
|
|PGSUS
|71,40
|217.678.383
|% -4,48
|
|SASA
|9,37
|198.443.193
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,08
|195.191.031
|% 2,67
|
|ODAS
|2,25
|284.641.467
|% 1,35
|
|TEKTU
|1,77
|133.559.558
|% 4,73
|
|YKBNK
|3,08
|195.191.031
|% 2,67
|
|KRDMD
|2,96
|174.219.974
|% 2,07
|
|THYAO
|14,79
|525.120.424
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7516
|7,7905
|% 0,07
|
|Frank
|6,1223
|6,1591
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5913
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,60
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,73
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|55,99
|55,99
|0,71
|
Seans Raporu
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11:35XU100
Endeks 123, 336 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 3, 845.00 milyon TL de
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11:35EDIP
Yüzde 6.12 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 803, 970 adet işlem
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11:33ARSAN
Yüzde 4.40 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 638 adet işlem
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11:31PEGYO
Yüzde 4.31 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 190, 686 adet işlem
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11:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TTKOM, KOZAL