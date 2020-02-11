***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.02.2020 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818338
BIST
10:01119.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.042,56
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
119.368
10:016,0245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0267
En Düşük
6,0055
10:016,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5795
En Düşük
6,5549
10:01303,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,60
|Açılış
|: 303,62
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,42
|26.780.699
|% 13,88
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|SAYAS
|3,43
|1.387.628
|% 9,58
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|BOSSA
|10,43
|1.192.456
|% 8,20
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|RYGYO
|10,88
|3.908.685
|% -4,39
|
|THYAO
|14,20
|64.797.912
|% 1,28
|
|ARDYZ
|10,42
|26.780.699
|% 13,88
|
|TSPOR
|3,73
|25.891.292
|% 5,67
|
|YKBNK
|3,07
|24.413.326
|% -1,92
|
|ASELS
|24,36
|24.196.201
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,30
|14.855.092
|% 4,84
|
|ODAS
|2,15
|20.962.309
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,07
|24.413.326
|% -1,92
|
|IHLAS
|0,88
|6.197.991
|% 2,33
|
|TSPOR
|3,73
|25.891.292
|% 5,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7540
|7,7929
|% 0,15
|
|Frank
|6,1329
|6,1698
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6014
|1,6095
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-6,57
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|53,94
|53,94
|0,67
|