IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|SAYAS
|4,04
|2.288.634
|% 12,53
|ARDYZ
|12,35
|36.002.444
|% 12,48
|ESCOM
|3,87
|3.202.179
|% 10,57
|EMNIS
|2,17
|5.447
|% 9,60
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7757
|7,8147
|% 0,02
|Frank
|6,1430
|6,1800
|% -0,02
|Riyal
|1,6004
|1,6084
|% 0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|-3,94
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,40
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|Yarım
|970
|995
|0,03
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,09
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,02
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|0,96
Seans Raporu
- 10:23ESCOM Yüzde 10.57 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 862, 380 adet işlem
- 10:22COSMO Yüzde 9.09 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 359 adet işlem
- 10:20QNBFB Yüzde 14.01 oranında artışla 59.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 180 adet işlem
- 10:19 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAA, TSKB
- 10:19 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, HALKB, FROTO