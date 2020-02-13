***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.02.2020 09:25
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818720
BIST
11:56120.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 280,07
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.329
En Düşük
119.472
11:566,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:566,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:56305,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,27
|Açılış
|: 305,92
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.131.891
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.502.144
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,47
|38.734.629
|% 11,19
|
|TSPOR
|4,34
|288.844.946
|% 9,87
|
|IZMDC
|9,01
|90.100
|% -18,09
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|53,75
|503.736
|% -5,70
|
|SAYAS
|3,67
|3.217.321
|% -5,41
|
|RYGYO
|10,11
|26.511.352
|% -4,80
|
|ASELS
|28,54
|864.892.724
|% 1,93
|
|THYAO
|14,84
|451.494.809
|% 0,13
|
|TSPOR
|4,34
|288.844.946
|% 9,87
|
|TTKOM
|8,40
|286.440.879
|% 1,94
|
|TUPRS
|112,80
|263.005.923
|% -1,91
|
|IHLAS
|0,90
|63.402.683
|% 2,27
|
|TSPOR
|4,34
|288.844.946
|% 9,87
|
|KRSTL
|2,29
|125.806.236
|% 3,62
|
|PETKM
|4,08
|198.121.416
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,34
|61.581.574
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8242
|7,8634
|% 0,17
|
|Frank
|6,1709
|6,2081
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6086
|1,6167
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,83
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.017
|2.068
|10,27
|
|Yarım
|975
|1.000
|4,97
|
|Çeyrek
|489
|500
|2,49
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,52
|
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