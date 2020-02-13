***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.02.2020 18:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 328 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 14.02.2020 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818857
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 491,79
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
18:056,0424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0352
18:056,5554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0216
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5503
18:05306,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,50
|Açılış
|: 306,16
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
|
|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
|
|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8619
|7,9013
|% 0,65
|
|Frank
|6,1470
|6,1840
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6059
|1,6139
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|8,72
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,59
|
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