***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.02.2020 09:23
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818969
BIST
11:16121.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 684,44
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.082
11:166,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:166,5652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:16307,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,73
|Açılış
|: 307,02
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,16
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,73
|287.173.095
|% 13,75
|
|ISYAT
|2,95
|60.013.747
|% 13,46
|
|ARDYZ
|17,70
|129.875.812
|% 12,03
|
|SAYAS
|4,06
|6.858.440
|% 9,73
|
|EMNIS
|2,61
|34.684
|% 9,66
|
|TUKAS
|12,25
|1.703.831
|% -19,72
|
|OZBAL
|2,44
|6.480.589
|% -6,87
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|KLMSN
|21,42
|20.964.449
|% -5,31
|
|THYAO
|15,04
|483.248.522
|% 0,33
|
|GSRAY
|2,73
|287.173.095
|% 13,75
|
|PETKM
|4,13
|254.358.704
|% 1,23
|
|SISE
|5,57
|239.799.018
|% 2,77
|
|ISGYO
|2,18
|227.529.011
|% 5,31
|
|GSRAY
|2,73
|287.173.095
|% 13,75
|
|ISGYO
|2,18
|227.529.011
|% 5,31
|
|CEMAS
|1,26
|115.974.169
|% 4,13
|
|PETKM
|4,13
|254.358.704
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,91
|168.027.669
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8869
|7,9265
|% 0,33
|
|Frank
|6,1561
|6,1931
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6109
|1,6190
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,63
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,08
|
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