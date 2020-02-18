***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.02.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819793
BIST
12:08119.762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -1.029,63
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
12:086,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
12:086,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5775
En Düşük
6,5466
12:08310,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,64
|Açılış
|: 310,00
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|11,88
|25.843.709
|% 12,08
|
|YKGYO
|4,04
|108.810.352
|% 11,60
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,19
|254.857.837
|% 10,73
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|35,26
|54.616.166
|% -10,91
|
|ARDYZ
|14,10
|12.860.360
|% -10,82
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,53
|837.285.647
|% 2,32
|
|THYAO
|15,00
|736.677.938
|% -1,90
|
|ASELS
|29,34
|692.493.784
|% 1,38
|
|ODAS
|2,33
|308.200.088
|% -1,27
|
|TSPOR
|6,19
|254.857.837
|% 10,73
|
|GSRAY
|3,53
|837.285.647
|% 2,32
|
|ODAS
|2,33
|308.200.088
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,64
|139.863.795
|% -1,20
|
|ISGYO
|2,05
|165.173.074
|% 3,02
|
|GUSGR
|2,99
|215.123.550
|% 4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8550
|7,8944
|% 0,23
|
|Frank
|6,1643
|6,2015
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6131
|1,6212
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,19
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.044
|2.094
|14,37
|
|Yarım
|988
|1.013
|6,95
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|-0,94
|