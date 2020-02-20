***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.02.2020 09:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820229
BIST
11:19119.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -132,97
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.706
11:196,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:196,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:19314,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,54
|Açılış
|: 314,92
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,46
|72.631.517
|% 16,50
|
|HATEK
|9,56
|5.278.524
|% 11,68
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,80
|34.089.437
|% 7,88
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|VERTU
|5,49
|19.339.819
|% -16,82
|
|GSRAY
|3,41
|364.587.997
|% -12,56
|
|FENER
|17,15
|335.041.516
|% -11,78
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|BJKAS
|3,24
|493.094.031
|% -7,95
|
|ASELS
|29,52
|442.217.607
|% -0,87
|
|GSRAY
|3,41
|364.587.997
|% -12,56
|
|FENER
|17,15
|335.041.516
|% -11,78
|
|THYAO
|14,81
|277.882.061
|% -0,60
|
|BJKAS
|3,24
|493.094.031
|% -7,95
|
|GSRAY
|3,41
|364.587.997
|% -12,56
|
|CEMAS
|1,36
|114.052.277
|% 3,03
|
|ODAS
|2,18
|106.634.819
|% -2,24
|
|IHLGM
|1,28
|55.670.497
|% -1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8292
|7,8684
|% -0,13
|
|Frank
|6,1640
|6,2011
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6188
|1,6269
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-2,92
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,33
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,00
|