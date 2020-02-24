***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.02.2020 09:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821083
BIST
13:10114.287
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -2.542,30
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.870
13:106,1431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0512
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1554
En Düşük
6,0929
13:106,6475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0350
|Açılış
|: 6,6510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
13:10332,10
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 10,08
|Açılış
|: 331,91
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|92.376.343
|% 20,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.733
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|420.271
|% 9,57
|
|OZBAL
|2,20
|3.598.972
|% 9,45
|
|FENER
|14,57
|144.333.879
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|17.187
|% -9,50
|
|SALIX
|5,30
|40.895
|% -7,67
|
|QNBFB
|40,00
|372.576
|% -6,76
|
|AYCES
|11,02
|397.519
|% -6,61
|
|THYAO
|13,76
|1.040.993.379
|% -5,23
|
|IPEKE
|10,51
|558.390.166
|% 7,79
|
|KOZAA
|13,03
|394.164.958
|% 3,91
|
|ASELS
|28,46
|373.716.520
|% -1,32
|
|KRDMD
|2,75
|246.567.113
|% -2,48
|
|CEMAS
|1,27
|151.766.764
|% 0,79
|
|ODAS
|2,10
|213.038.919
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,75
|246.567.113
|% -2,48
|
|THYAO
|13,76
|1.040.993.379
|% -5,23
|
|ADESE
|1,54
|100.122.719
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9043
|7,9439
|% 0,40
|
|Frank
|6,2421
|6,2797
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6334
|1,6416
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|35,70
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,56
|
|Cumhuriyet
|2.213
|2.246
|80,00
|
|Tam
|2.195
|2.249
|67,20
|
|Yarım
|1.061
|1.088
|32,51
|
|Çeyrek
|532
|544
|16,25
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,83
|55,83
|-2,11
|