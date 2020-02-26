***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.02.2020 09:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821606
BIST
10:10114.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 237,84
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
114.174
10:106,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1588
En Düşük
6,1376
10:106,6840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6993
En Düşük
6,6789
10:10325,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,26
|Açılış
|: 325,28
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
325,87
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|OYAYO
|2,83
|7.359.069
|% 10,55
|
|BALAT
|2,48
|313.975
|% 9,73
|
|BURCE
|7,75
|996.616
|% 9,62
|
|ADBGR
|7,47
|389.336
|% 9,53
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|KRTEK
|2,85
|80.701
|% -4,68
|
|QNBFL
|136,60
|19.377
|% -4,01
|
|HUBVC
|32,76
|1.082.172
|% -3,93
|
|ASELS
|30,20
|247.121.556
|% 3,64
|
|THYAO
|13,39
|98.959.799
|% -0,67
|
|HALKB
|6,70
|40.974.702
|% 1,82
|
|ALGYO
|18,59
|35.055.544
|% 5,27
|
|GARAN
|10,61
|24.755.332
|% -0,47
|
|CEMAS
|1,30
|14.878.906
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|22.787.791
|% 0,46
|
|KARSN
|1,95
|18.432.778
|% 0,52
|
|ASELS
|30,20
|247.121.556
|% 3,64
|
|IHLGM
|1,30
|9.789.431
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9598
|7,9997
|% -0,02
|
|Frank
|6,2750
|6,3128
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6343
|1,6425
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,15
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|54,26
|54,26
|0,00
|