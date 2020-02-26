***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.02.2020 09:39
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.02.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 25 Şubat 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 28 Şubat 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821613
BIST
11:30114.232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -132,70
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.857
11:306,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
11:306,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,6993
En Düşük
6,6789
11:30325,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,73
|Açılış
|: 325,76
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
325,87
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,68
|23.646.994
|% 15,42
|
|OYAYO
|2,94
|13.054.943
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|ALGYO
|19,66
|161.757.670
|% 11,33
|
|TLMAN
|12,74
|14.997.770
|% 10,69
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|POLTK
|67,85
|9.167
|% -8,56
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|BJKAS
|2,75
|8.403.267
|% -5,82
|
|TSPOR
|6,04
|21.764.667
|% -5,77
|
|ASELS
|30,06
|794.767.439
|% 3,16
|
|THYAO
|13,15
|753.157.276
|% -2,45
|
|ODAS
|2,22
|170.986.292
|% 1,83
|
|IPEKE
|10,67
|168.248.156
|% 4,00
|
|ALGYO
|19,66
|161.757.670
|% 11,33
|
|ODAS
|2,22
|170.986.292
|% 1,83
|
|KARSN
|1,98
|134.919.168
|% 2,06
|
|THYAO
|13,15
|753.157.276
|% -2,45
|
|IHLGM
|1,32
|64.999.516
|% 0,76
|
|CEMAS
|1,30
|45.456.947
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9580
|7,9979
|% -0,04
|
|Frank
|6,2800
|6,3179
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6334
|1,6416
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|20,21
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,17
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|-0,46
|