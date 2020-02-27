***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.02.2020 09:25
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821921
BIST
10:40114.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -775,31
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.892
10:406,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1680
En Düşük
6,1506
10:406,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7366
En Düşük
6,6963
10:40325,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,44
|Açılış
|: 325,54
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|51,80
|6.594.438
|% 12,32
|
|OYAYO
|3,27
|22.613.230
|% 11,22
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|BRYAT
|79,40
|19.151.582
|% 8,92
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|16.239
|% -6,39
|
|HALKS
|3,40
|24.483
|% -5,56
|
|BJKAS
|2,64
|3.967.240
|% -5,04
|
|BURCE
|7,21
|978.748
|% -4,63
|
|THYAO
|12,92
|382.390.171
|% -2,42
|
|KRDMD
|2,92
|212.015.413
|% 0,34
|
|IHLGM
|1,42
|181.698.781
|% 6,77
|
|ASELS
|28,60
|159.237.633
|% -1,38
|
|BRSAN
|13,00
|77.726.827
|% -0,76
|
|IHLGM
|1,42
|181.698.781
|% 6,77
|
|KRDMD
|2,92
|212.015.413
|% 0,34
|
|IHLAS
|0,85
|25.420.141
|% 1,19
|
|ADESE
|1,57
|47.008.411
|% 0,64
|
|THYAO
|12,92
|382.390.171
|% -2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9425
|7,9823
|% 0,30
|
|Frank
|6,3031
|6,3411
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6383
|1,6465
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|7,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,17
|52,17
|-0,64
|
Seans Raporu
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10:50XU100
Endeks 114, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 1, 666.00 milyon TL de
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10:48RYSAS
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 843 adet işlem
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10:47BURCE
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 662 adet işlem
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10:46ALGYO
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 16.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 895, 678 adet işlem
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10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1031, 14 kaybederek (% -0.95 ) 107, 681