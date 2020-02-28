***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.02.2020 09:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822337
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
0
En Düşük
0
18:056,2521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0517
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2521
En Düşük
6,1998
18:056,8804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8818
En Düşük
6,8179
18:05327,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,20
|Açılış
|: 327,42
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,42
|117.238.586
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|318.168.184
|% 0,00
|
|HALKB
|6,25
|292.397.566
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,66
|3.798.230
|% -4,69
|
|ALBRK
|1,42
|117.238.586
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|318.168.184
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0236
|8,0638
|% 0,66
|
|Frank
|6,4284
|6,4671
|% 0,89
|
|Riyal
|1,6587
|1,6670
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-4,00
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,28
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|-1,50
|