***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.03.2020 08:28
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823175
BIST
11:59109.224
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 3.230,63
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.301
11:596,2352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
11:596,9026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9305
En Düşük
6,8533
11:59321,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 5,03
|Açılış
|: 321,39
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,41
|12.939.581
|% 17,61
|
|HUBVC
|30,14
|10.359.113
|% 15,39
|
|ITTFH
|2,80
|20.237.904
|% 15,23
|
|GYHOL
|22,98
|3.457.119
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|18.497.293
|% 14,95
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|SNGYO
|1,22
|34.549
|% -0,81
|
|THYAO
|12,10
|461.840.838
|% 2,98
|
|ASELS
|28,60
|250.458.055
|% 4,00
|
|KARSN
|1,88
|174.754.421
|% 12,57
|
|GARAN
|9,80
|162.982.671
|% 3,16
|
|YKBNK
|2,38
|122.235.596
|% 3,93
|
|KARSN
|1,88
|174.754.421
|% 12,57
|
|EKGYO
|1,44
|87.851.587
|% 3,60
|
|ADESE
|1,52
|85.824.176
|% 10,14
|
|YKBNK
|2,38
|122.235.596
|% 3,93
|
|CEMAS
|1,23
|51.989.191
|% 6,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9356
|7,9754
|% -0,38
|
|Frank
|6,4311
|6,4699
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6541
|1,6624
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.605
|26,19
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,62
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|18,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|12,76
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|6,17
|
|Çeyrek
|514
|526
|3,09
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,07
|
|B. Petrol
|51,49
|51,49
|1,82
|
Seans Raporu
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12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3763, 05 artarak (% 2.98 ) 130, 067
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12:12XU100
Endeks 109, 239 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 06 üstünde . İşlem hacmi 2, 774.00 milyon TL de
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12:12OZGYO
Yüzde 10.83 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 236, 307 adet işlem
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12:11ASUZU
Yüzde 8.26 oranında artışla 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 196 adet işlem
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12:10AKSEN
Yüzde 6.48 oranında artışla 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 040, 940 adet işlem