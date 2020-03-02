***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.03.2020 10:41
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 28.02.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 28 Şubat 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir,
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 4 Mart 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823219
BIST
14:47107.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.039,76
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.030
14:476,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:476,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0609
|Açılış
|: 6,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
14:47322,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 6,07
|Açılış
|: 322,43
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,93
|357.870.647
|% 15,57
|
|OYAYO
|4,46
|19.345.696
|% 14,95
|
|GYHOL
|22,94
|5.311.960
|% 14,76
|
|GRNYO
|1,72
|22.503.004
|% 14,67
|
|VKFYO
|2,36
|6.482.205
|% 14,56
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,69
|6.409.978
|% -2,58
|
|FENER
|11,57
|38.452.210
|% -2,28
|
|BIMAS
|46,96
|31.439.141
|% -2,25
|
|THYAO
|11,94
|715.083.496
|% 1,62
|
|ASELS
|28,14
|395.687.265
|% 2,33
|
|KARSN
|1,93
|357.870.647
|% 15,57
|
|GARAN
|9,63
|305.801.674
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,38
|236.943.274
|% 3,93
|
|KARSN
|1,93
|357.870.647
|% 15,57
|
|YKBNK
|2,38
|236.943.274
|% 3,93
|
|EKGYO
|1,42
|117.338.978
|% 2,16
|
|ODAS
|2,04
|160.031.448
|% 4,08
|
|ADESE
|1,48
|116.517.182
|% 7,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9491
|7,9890
|% -0,21
|
|Frank
|6,4889
|6,5280
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6609
|1,6693
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|24,56
|
|Altın Gr.
|324
|324
|7,25
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.135
|2.189
|28,56
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|13,81
|
|Çeyrek
|518
|529
|6,91
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|50,48
|50,48
|0,81
|
Seans Raporu
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