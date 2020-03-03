***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.03.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823795
BIST
10:29109.247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 1.937,10
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.490
En Düşük
108.937
10:296,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0479
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2113
En Düşük
6,1592
10:296,9067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9186
En Düşük
6,8589
10:29318,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,25
|Açılış
|: 318,23
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
318,59
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|5.381.232
|% 14,80
|
|SONME
|6,06
|1.872.270
|% 13,91
|
|YESIL
|15,08
|7.658.518
|% 12,54
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|IHYAY
|1,19
|40.545.154
|% 11,21
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|ESCOM
|2,91
|790.076
|% -6,13
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|THYAO
|12,03
|144.002.008
|% 1,95
|
|KARSN
|1,93
|109.827.916
|% -2,03
|
|GARAN
|9,80
|100.859.988
|% 2,40
|
|ODAS
|2,10
|59.455.057
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,47
|44.220.525
|% 3,35
|
|KARSN
|1,93
|109.827.916
|% -2,03
|
|IHYAY
|1,19
|40.545.154
|% 11,21
|
|ODAS
|2,10
|59.455.057
|% 2,44
|
|IHLAS
|0,81
|22.289.017
|% 5,19
|
|IHLGM
|1,33
|33.529.190
|% 3,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9039
|7,9435
|% 0,81
|
|Frank
|6,4440
|6,4828
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6481
|1,6563
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|9,78
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,90
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|52,33
|52,33
|0,43
|