***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.03.2020 09:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824106
BIST
10:16111.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 692,24
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.047
En Düşük
110.678
10:166,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
10:166,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8095
10:16320,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 320,60
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,60
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.311.363
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|RALYH
|9,29
|1.904
|% 9,29
|
|SNPAM
|5,58
|193.745
|% -7,62
|
|SONME
|5,73
|393.681
|% -6,22
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|KERVN
|0,47
|78.005
|% -4,08
|
|ASELS
|31,18
|223.566.739
|% 2,30
|
|THYAO
|12,11
|111.680.234
|% -0,90
|
|ODAS
|2,20
|85.584.766
|% 0,92
|
|GARAN
|10,33
|71.923.715
|% 1,37
|
|HALKB
|6,44
|43.994.144
|% -0,77
|
|ODAS
|2,20
|85.584.766
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,37
|32.532.647
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,57
|40.438.413
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,50
|21.624.984
|% 0,67
|
|KARSN
|1,93
|27.182.893
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8006
|7,8397
|% 0,11
|
|Frank
|6,3489
|6,3872
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6238
|1,6319
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-2,43
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|52,44
|52,44
|0,58
|
Seans Raporu
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10:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 712, 27 artarak (% 0.54 ) 133, 364
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10:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, USAS, IHLGM
-
10:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, AKPAZ
-
10:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MTRYO, OYAYO
-
10:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, ODAS