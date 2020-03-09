***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.03.2020 09:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825243
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
0
En Düşük
0
18:056,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0633
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
18:057,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1336
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05329,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,27
|Açılış
|: 329,99
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|ANACM
|3,73
|12.567.333
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,72
|29.474.754
|% 0,00
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,95
|103.009.901
|% 0,00
|
|HALKB
|6,07
|207.320.977
|% 0,00
|
|ANACM
|3,73
|12.567.333
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,72
|29.474.754
|% 0,00
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,95
|103.009.901
|% 0,00
|
|HALKB
|6,07
|207.320.977
|% 0,00
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% 0,00
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% 0,00
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 0,00
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% 0,00
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% 0,00
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% 0,00
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9979
|8,0380
|% 1,11
|
|Frank
|6,6085
|6,6484
|% 2,33
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,13
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,77
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|33,34
|33,34
|-11,93
|