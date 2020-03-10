***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.03.2020 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825927
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
0
En Düşük
0
18:056,1439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1289
18:056,9791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0507
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
18:05327,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -3,84
|Açılış
|: 327,98
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|ECZYT
|9,80
|7.549.990
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|IZFAS
|2,08
|461.595
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|9.691.612
|% 0,00
|
|ECZYT
|9,80
|7.549.990
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|IZFAS
|2,08
|461.595
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|9.691.612
|% 0,00
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% 0,00
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% 0,00
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0014
|8,0416
|% -0,42
|
|Frank
|6,5565
|6,5960
|% -0,83
|
|Riyal
|1,6343
|1,6425
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-20,90
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,02
|
|B. Petrol
|36,90
|36,90
|2,54
|
Seans Raporu
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17:59PINSU
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17:57TGSAS
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17:56TEKTU
Yüzde -11.03 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 875, 049 adet işlem