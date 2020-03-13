***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.03.2020 09:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827774
BIST
12:0894.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 543,77
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:086,2806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0367
|Açılış
|: 6,2870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
12:087,0324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0405
|Açılış
|: 7,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
12:08320,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,35
|Açılış
|: 320,70
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,05
|2.032.139
|% 8,15
|
|YKGYO
|1,81
|2.989.606
|% 7,10
|
|AKGRT
|5,06
|3.003.511
|% -15,38
|
|ECZYT
|9,81
|21.041.514
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,60
|463.056.098
|% 0,99
|
|THYAO
|8,67
|387.382.741
|% 2,24
|
|GARAN
|9,06
|235.837.390
|% 3,66
|
|YKBNK
|2,18
|158.301.226
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,01
|138.394.144
|% 0,50
|
|IHLGM
|0,87
|69.785.646
|% -3,33
|
|ODAS
|1,28
|102.962.178
|% -3,03
|
|YKBNK
|2,18
|158.301.226
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,01
|138.394.144
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,17
|72.612.452
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8997
|7,9393
|% -0,14
|
|Frank
|6,6422
|6,6822
|% -0,31
|
|Riyal
|1,6709
|1,6793
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,86
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|4,13
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|1,99
|
|Çeyrek
|514
|525
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,71
|15,74
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,47
|34,47
|1,25
|
Seans Raporu
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12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 836, 38 artarak (% 0.74 ) 114, 610
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12:21XU100
Endeks 94, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 3, 309.00 milyon TL de
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12:20BNTAS
Yüzde 5.99 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 406 adet işlem
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12:17BNTAS
Yüzde 5.99 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 962, 808 adet işlem
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12:16XU100
Endeks 94, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 3, 266.00 milyon TL de