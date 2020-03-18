***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.03.2020 09:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830237
BIST
18:0584.777
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -2.001,18
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
84.777
En Düşük
84.777
18:056,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0579
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
18:057,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0721
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1090
En Düşük
7,0187
18:05312,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,16
|Açılış
|: 312,37
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,65
|9.700.988
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,65
|9.700.988
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% 0,99
|
|Frank
|6,6866
|6,7269
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7109
|1,7195
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,38
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-0,39
|