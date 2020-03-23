***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.03.2020 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831234
BIST
10:2283.299
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -2.496,45
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.636
10:226,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5872
En Düşük
6,5266
10:227,0667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:22314,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,28
|Açılış
|: 314,55
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|QNBFL
|144,70
|23.731
|% 9,95
|
|RTALB
|4,81
|10.666.025
|% 9,82
|
|ATSYH
|1,24
|33
|% 9,73
|
|ALCTL
|12,23
|5.334.097
|% 9,29
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|22.960
|% -9,89
|
|ISBIR
|371,90
|8.926
|% -9,84
|
|ISYAT
|2,18
|1.697.692
|% -9,81
|
|GARAN
|7,05
|76.515.434
|% -5,50
|
|ASELS
|20,44
|46.121.050
|% -4,49
|
|ECILC
|3,61
|43.221.056
|% 8,73
|
|THYAO
|7,56
|38.928.278
|% -5,26
|
|ISFIN
|2,78
|24.172.795
|% -8,55
|
|YKBNK
|1,79
|24.090.523
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,69
|9.281.199
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,08
|13.898.057
|% -2,70
|
|ECILC
|3,61
|43.221.056
|% 8,73
|
|GARAN
|7,05
|76.515.434
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6687
|7,7071
|% 0,82
|
|Frank
|6,6609
|6,7010
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7465
|1,7553
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-12,52
|
|Altın Gr.
|314
|315
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
|