***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.03.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833478
BIST
11:5389.872
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 1.812,12
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
11:536,5749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5601
11:537,2181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0437
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,2070
11:53340,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,90
|Açılış
|: 340,40
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
339,29
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,09
|2.045.180
|% 10,00
|
|ICBCT
|4,08
|29.233.903
|% 9,97
|
|TIRE
|6,29
|9.179.863
|% 9,97
|
|GEDIK
|19,09
|6.017.909
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|910.781
|% 9,95
|
|OZRDN
|1,89
|19.118
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,47
|1.240.263
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|1.800.078
|% -9,83
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|CRDFA
|1,90
|282
|% -5,00
|
|THYAO
|9,03
|258.568.489
|% 3,56
|
|GARAN
|8,23
|251.053.691
|% 2,36
|
|ECILC
|4,57
|246.569.997
|% -0,22
|
|PGSUS
|33,14
|232.137.417
|% 6,56
|
|ASELS
|23,68
|185.962.875
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,14
|127.641.158
|% 5,94
|
|IHLGM
|1,01
|57.546.747
|% 5,21
|
|ECILC
|4,57
|246.569.997
|% -0,22
|
|YKBNK
|1,90
|91.659.842
|% 1,60
|
|TSPOR
|3,10
|96.340.421
|% 9,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0719
|8,1124
|% -0,87
|
|Frank
|6,7873
|6,8282
|% -0,64
|
|Riyal
|1,7431
|1,7519
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.614
|-9,06
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,01
|27,01
|0,59
|
Seans Raporu
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-
12:06GEREL
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 820, 806 adet işlem
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12:05RAYSG
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12:04TAVHL
Yüzde 7.50 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 800 adet işlem
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12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1812, 22 artarak (% 1.72 ) 107, 166
-
12:03XU100
Endeks 89, 678 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 3, 152.00 milyon TL de