***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2020 09:20
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833711
BIST
12:0989.274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -369,52
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
12:096,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0348
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6514
En Düşük
6,6108
12:097,2719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0221
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2639
12:09341,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 5,42
|Açılış
|: 341,19
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.472
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.657.012
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.573.017
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|QNBFL
|101,00
|2.073.165
|% -6,31
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|QNBFB
|33,90
|285.521
|% -4,45
|
|IHLGM
|1,09
|157.352.957
|% 3,81
|
|HUBVC
|20,94
|77.698.241
|% 2,55
|
|NATEN
|16,92
|35.683.129
|% 3,61
|
|BNTAS
|2,98
|27.428.135
|% 2,05
|
|SMART
|8,27
|21.858.475
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,09
|157.352.957
|% 3,81
|
|BNTAS
|2,98
|27.428.135
|% 2,05
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|DERAS
|2,61
|12.298.692
|% 4,40
|
|HDFGS
|1,78
|7.608.424
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1940
|8,2351
|% 0,07
|
|Frank
|6,8587
|6,9000
|% 0,07
|
|Riyal
|1,7604
|1,7692
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|18,32
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|24,90
|24,90
|-1,45
|