***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2020 11:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.03.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Mart 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir,
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Nisan 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833749
BIST
11:5388.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -649,85
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:536,6481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6512
En Düşük
6,6108
11:537,2809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:53341,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 5,31
|Açılış
|: 341,08
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.257.005
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.076.972
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.307.603
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|INFO
|7,93
|262.209
|% -6,60
|
|PEKGY
|2,55
|14.258.872
|% -5,56
|
|GARAN
|8,07
|232.297.829
|% -0,74
|
|PGSUS
|36,46
|198.634.150
|% 6,61
|
|THYAO
|9,00
|176.350.266
|% -0,77
|
|ISFIN
|2,93
|157.876.972
|% 2,09
|
|ASELS
|23,22
|152.251.472
|% -1,61
|
|IHLGM
|1,11
|127.717.921
|% 5,71
|
|ODAS
|1,40
|145.118.449
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|50.435.052
|% 3,92
|
|CEMAS
|0,79
|43.011.296
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|157.876.972
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1909
|8,2320
|% 0,03
|
|Frank
|6,8617
|6,9030
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7606
|1,7694
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|18,32
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|24,90
|24,90
|-1,45
|
Seans Raporu
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12:05SAHOL
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 837, 628 adet işlem
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12:04XU030
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12:04XU100
Endeks 89, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 3, 069.00 milyon TL de
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12:03MTRYO
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 300, 505 adet işlem
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12:01BAKAB
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 169 adet işlem