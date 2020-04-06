***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.04.2020 09:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834842
BIST
13:3091.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 1.579,78
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
13:306,7743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7829
En Düşük
6,7161
13:307,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3321
En Düşük
7,2586
13:30355,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,01
|Açılış
|: 355,59
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,13
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.086.706
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.709.137
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.385
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|9.421.901
|% 9,98
|
|PKENT
|126,70
|468.562
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|93.597
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|14.729.575
|% -6,89
|
|EGCYH
|0,30
|205.286
|% -6,25
|
|BMELK
|1,29
|187.370
|% -5,15
|
|SUMAS
|8,01
|39.086
|% -4,64
|
|GARAN
|7,67
|336.488.659
|% 1,72
|
|SASA
|9,03
|286.549.059
|% 7,24
|
|THYAO
|9,10
|223.842.115
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,20
|195.086.706
|% 10,00
|
|ASELS
|23,60
|188.839.720
|% 1,72
|
|GSRAY
|2,20
|195.086.706
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|163.633.723
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,04
|62.272.531
|% 4,00
|
|CEMAS
|0,82
|39.747.916
|% 3,80
|
|PETKM
|3,43
|165.337.674
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3055
|8,3472
|% 0,82
|
|Frank
|6,8940
|6,9355
|% 0,48
|
|Riyal
|1,7938
|1,8028
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|16,66
|
|Altın Gr.
|355
|356
|5,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,51
|14,54
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,04
|
|B. Petrol
|32,93
|32,93
|-1,18
|