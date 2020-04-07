***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.04.2020 09:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835625
BIST
13:3994.020
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 1.948,87
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:396,7620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0189
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:397,3599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:39359,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,99
|Açılış
|: 359,01
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|152.618.123
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.004.663
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.252.939
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|22.737
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|YONGA
|8,97
|14.285
|% -5,58
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|GARAN
|7,96
|504.435.947
|% 2,58
|
|THYAO
|9,46
|473.530.685
|% 3,16
|
|ASELS
|24,10
|401.870.644
|% 1,69
|
|PGSUS
|40,28
|364.362.600
|% 9,99
|
|SASA
|9,67
|330.848.621
|% 4,43
|
|YKBNK
|1,91
|222.897.690
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|90.473.070
|% 1,89
|
|ISFIN
|3,06
|222.523.629
|% 3,73
|
|KRDMD
|2,10
|132.972.909
|% 3,45
|
|GARAN
|7,96
|504.435.947
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2850
|8,3265
|% 0,27
|
|Frank
|6,9118
|6,9535
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7897
|1,7986
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.657
|-5,71
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|34,01
|34,01
|0,96
|