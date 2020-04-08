***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.04.2020 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836279
BIST
10:2492.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 313,68
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
10:246,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7887
En Düşük
6,7523
10:247,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
10:24360,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,98
|Açılış
|: 360,57
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
360,90
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|885.847
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|33,40
|11.285.128
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,64
|129.938
|% 9,09
|
|AYCES
|14,93
|230.355
|% -9,95
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|MAALT
|64,00
|62.046
|% -6,77
|
|ASELS
|24,58
|177.752.421
|% 0,74
|
|THYAO
|9,51
|160.181.389
|% -0,21
|
|PGSUS
|38,98
|145.467.288
|% -3,23
|
|SASA
|9,05
|104.140.117
|% 1,23
|
|GARAN
|7,80
|87.901.895
|% -0,13
|
|GSRAY
|2,29
|53.564.385
|% -2,14
|
|TSPOR
|3,52
|77.861.599
|% 4,45
|
|IHLGM
|1,04
|22.458.700
|% 0,97
|
|OZGYO
|1,24
|24.272.621
|% 5,08
|
|THYAO
|9,51
|160.181.389
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3139
|8,3556
|% -0,08
|
|Frank
|6,9423
|6,9841
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7980
|1,8070
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|5,19
|
|Altın Gr.
|360
|361
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,41
|32,41
|0,54
|
Seans Raporu
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10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 334, 04 artarak (% 0.30 ) 110, 204
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