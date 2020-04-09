***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.04.2020 09:28
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836798
BIST
13:4494.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.145,76
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:446,7229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0485
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7182
13:447,3121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0580
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3037
13:44360,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,32
|Açılış
|: 360,46
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|54.229.140
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.543.997
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.339.448
|% 9,98
|
|RAYSG
|4,19
|7.209.663
|% 9,97
|
|ARDYZ
|16,87
|23.640.620
|% 9,97
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TIRE
|7,21
|16.257.062
|% -4,88
|
|AYCES
|17,21
|711.012
|% -4,39
|
|IHEVA
|2,56
|51.826.899
|% -3,76
|
|INFO
|5,51
|10.703.003
|% -3,33
|
|GARAN
|8,01
|474.477.114
|% 1,78
|
|GSRAY
|2,59
|398.016.228
|% 2,78
|
|ECILC
|4,59
|395.208.419
|% 6,99
|
|ASELS
|25,14
|380.762.224
|% 0,56
|
|THYAO
|9,72
|359.307.603
|% 1,25
|
|GSRAY
|2,59
|398.016.228
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,92
|214.632.048
|% 1,59
|
|ECILC
|4,59
|395.208.419
|% 6,99
|
|TSPOR
|3,95
|253.084.602
|% 6,76
|
|IHLAS
|0,58
|36.483.679
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3578
|8,3998
|% 0,01
|
|Frank
|6,9191
|6,9608
|% -0,21
|
|Riyal
|1,7882
|1,7972
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|16,56
|
|Altın Gr.
|361
|361
|3,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|34,28
|34,28
|1,44
|