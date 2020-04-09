***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.04.2020 15:32
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ek'te paylaşılan varantların dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle listesi verilen varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836917
BIST
16:5795.243
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 2.017,46
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.323
En Düşük
93.629
16:576,6544
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -0,1170
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:577,2863
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0838
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:57360,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,23
|Açılış
|: 360,36
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|12.236.435
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.902.450
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.942.123
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.949.959
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.509.346
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|IHEVA
|2,50
|81.939.883
|% -6,02
|
|INFO
|5,41
|25.266.360
|% -5,09
|
|SRVGY
|10,50
|1.663.001
|% -3,23
|
|GARAN
|8,17
|1.061.804.998
|% 3,81
|
|GSRAY
|2,68
|810.366.784
|% 6,35
|
|ASELS
|25,26
|732.340.813
|% 1,04
|
|THYAO
|9,78
|725.701.710
|% 1,87
|
|ECILC
|4,51
|552.860.175
|% 5,13
|
|GSRAY
|2,68
|810.366.784
|% 6,35
|
|YKBNK
|1,98
|450.590.125
|% 4,76
|
|GARAN
|8,17
|1.061.804.998
|% 3,81
|
|ECILC
|4,51
|552.860.175
|% 5,13
|
|TSPOR
|4,05
|452.056.637
|% 9,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2655
|8,3069
|% -1,09
|
|Frank
|6,8439
|6,8851
|% -1,30
|
|Riyal
|1,7635
|1,7723
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|35,29
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,39
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,05
|
|B. Petrol
|34,36
|34,36
|1,52
|
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