***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.04.2020 09:14
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837077
BIST
10:3795.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 92,95
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.202
En Düşük
95.352
10:376,6774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
10:377,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
10:37360,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,76
|Açılış
|: 360,15
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|27.911.863
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|RTALB
|6,50
|6.530.281
|% 9,80
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.492.149
|% -10,00
|
|AYCES
|16,57
|133.960
|% -5,26
|
|QNBFL
|111,60
|1.313.840
|% -4,86
|
|ERSU
|3,21
|326.273
|% -4,75
|
|TIRE
|6,99
|4.436.601
|% -4,64
|
|PGSUS
|48,58
|256.550.390
|% 4,07
|
|ISFIN
|3,15
|181.026.668
|% 2,94
|
|GARAN
|8,39
|129.401.980
|% -1,18
|
|YKBNK
|2,00
|95.371.642
|% -1,48
|
|BIMAS
|52,00
|83.056.050
|% 2,97
|
|ISFIN
|3,15
|181.026.668
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,00
|95.371.642
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,05
|28.510.847
|% 0,96
|
|MNDRS
|1,35
|35.933.820
|% 0,75
|
|TSKB
|0,96
|18.561.258
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2952
|8,3368
|% 0,16
|
|Frank
|6,8850
|6,9265
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7686
|1,7775
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,00
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|