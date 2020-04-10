***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.04.2020 09:46
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 09.04.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 09 Nisan 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 14 Nisan 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837087
BIST
11:0596.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 314,17
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.202
En Düşük
95.352
11:056,6801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:057,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:05360,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,38
|Açılış
|: 360,54
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.146.786
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|10.573.792
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.604.999
|% -10,00
|
|QNBFL
|110,70
|4.320.633
|% -5,63
|
|TIRE
|6,95
|6.198.568
|% -5,18
|
|TDGYO
|2,56
|465.495
|% -4,83
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|PGSUS
|50,35
|419.938.889
|% 7,86
|
|THYAO
|9,86
|287.332.792
|% 1,23
|
|ISFIN
|3,17
|240.933.438
|% 3,59
|
|GARAN
|8,41
|157.247.384
|% -0,94
|
|TSPOR
|4,30
|141.348.779
|% 5,65
|
|ISFIN
|3,17
|240.933.438
|% 3,59
|
|GSRAY
|2,66
|138.402.463
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,01
|104.653.000
|% -0,99
|
|TSPOR
|4,30
|141.348.779
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,06
|31.547.828
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3049
|8,3465
|% 0,28
|
|Frank
|6,8850
|6,9265
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7705
|1,7794
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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