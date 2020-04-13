***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.04.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837340
BIST
11:5496.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,40
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.575
En Düşük
95.019
11:546,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0685
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:547,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0821
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
11:54367,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,34
|Açılış
|: 367,54
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.315.619
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.888.257
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.263.878
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|ETYAT
|1,32
|2.806.131
|% -7,04
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,17
|784.032.380
|% 3,78
|
|PGSUS
|54,95
|462.327.707
|% 7,85
|
|GARAN
|8,53
|337.412.256
|% -1,16
|
|ASELS
|25,06
|161.972.737
|% -0,16
|
|TSPOR
|4,58
|146.792.660
|% 6,51
|
|THYAO
|10,17
|784.032.380
|% 3,78
|
|CEMAS
|1,01
|73.998.778
|% 7,45
|
|YKBNK
|2,03
|115.761.838
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,65
|33.178.864
|% 4,84
|
|GSRAY
|2,59
|122.126.762
|% 1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4379
|8,4802
|% 1,47
|
|Frank
|6,9738
|7,0158
|% 0,98
|
|Riyal
|1,7936
|1,8026
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,41
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,64
|
|Cumhuriyet
|2.355
|2.410
|30,70
|
|Tam
|2.421
|2.481
|35,40
|
|Yarım
|1.177
|1.207
|15,40
|
|Çeyrek
|591
|604
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,35
|