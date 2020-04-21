***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.04.2020 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839423
BIST
13:2997.721
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -1.225,17
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:296,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:297,5474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:29375,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,09
|Açılış
|: 375,40
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.438.422
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|17.703.218
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.592.450
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|56.159.643
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,50
|15.954.947
|% -5,67
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|QNBFB
|53,00
|954.859
|% -4,59
|
|ODAS
|1,66
|355.199.276
|% 3,11
|
|GARAN
|8,24
|337.720.314
|% -1,79
|
|THYAO
|10,46
|323.506.704
|% -1,69
|
|ASELS
|27,00
|312.885.406
|% -1,46
|
|GSRAY
|2,49
|192.850.492
|% 7,79
|
|ODAS
|1,66
|355.199.276
|% 3,11
|
|GSRAY
|2,49
|192.850.492
|% 7,79
|
|KRDMD
|2,20
|127.481.131
|% -3,08
|
|ISYAT
|2,42
|130.289.093
|% 6,61
|
|ISFIN
|3,27
|181.618.830
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5631
|8,6060
|% -0,44
|
|Frank
|7,1480
|7,1911
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8514
|1,8607
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|-16,42
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.471
|-13,00
|
|Tam
|2.476
|2.535
|-24,80
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|-6,50
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|20,96
|20,96
|-4,61
|