***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.04.2020 09:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839724
BIST
12:0798.850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.231,03
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.929
En Düşük
97.897
12:076,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
12:077,5835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
12:07381,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,81
|Açılış
|: 381,03
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|38.602.532
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|5.943.043
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|149.157
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|42.373.026
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.947.909
|% 9,96
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,54
|5.938.593
|% -4,51
|
|SNGYO
|0,96
|14.800.553
|% -4,00
|
|EUYO
|1,69
|8.908.579
|% -3,43
|
|IHEVA
|1,72
|15.739.616
|% -3,37
|
|GARAN
|8,30
|249.336.379
|% 1,47
|
|DOHOL
|1,85
|207.551.637
|% 7,56
|
|GSRAY
|2,70
|199.818.410
|% 6,30
|
|ECILC
|4,73
|189.891.961
|% 1,72
|
|THYAO
|10,49
|137.589.580
|% 0,58
|
|DOHOL
|1,85
|207.551.637
|% 7,56
|
|KARSN
|1,58
|126.853.735
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,70
|199.818.410
|% 6,30
|
|ODAS
|1,66
|78.286.892
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,02
|82.394.904
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5846
|8,6277
|% 0,42
|
|Frank
|7,1744
|7,2176
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8464
|1,8557
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|11,19
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.502
|18,60
|
|Tam
|2.508
|2.567
|19,00
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|9,20
|
|Çeyrek
|613
|627
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|17,33
|17,33
|-2,00
|
Seans Raporu
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-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1253, 38 artarak (% 1.08 ) 116, 783
-
12:19XU100
Endeks 98, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 3, 945.00 milyon TL de
-
12:19RTALB
Yüzde 9.96 oranında artışla 13.91 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 962 adet işlem
-
12:18DEVA
Yüzde 7.62 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 192, 219 adet işlem
-
12:14XU100
Endeks 98, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 3, 845.00 milyon TL de