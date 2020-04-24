***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.04.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840047
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0461
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
18:057,5186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5238
En Düşük
7,4769
18:05387,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,65
|Açılış
|: 387,24
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
387,75
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5835
|8,6265
|% 0,42
|
|Frank
|7,1091
|7,1519
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8502
|1,8594
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-6,03
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.539
|1,50
|
|Tam
|2.542
|2.605
|1,50
|
|Yarım
|1.238
|1.271
|0,70
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,20
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|22,12
|22,12
|0,79
|