***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.04.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840208
BIST
11:50100.946
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 2.186,97
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.946
En Düşük
100.086
11:506,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:507,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:50385,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,74
|Açılış
|: 385,94
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|24,20
|18.844.600
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.263.747
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.660.309
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.793
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|EUYO
|1,39
|7.585.956
|% -4,14
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|THYAO
|10,69
|434.967.904
|% 4,09
|
|GARAN
|8,29
|403.043.671
|% 2,09
|
|ECILC
|5,01
|299.930.330
|% 3,94
|
|ASELS
|27,34
|292.269.376
|% 2,47
|
|GUSGR
|3,34
|224.113.127
|% 7,74
|
|GUSGR
|3,34
|224.113.127
|% 7,74
|
|ODAS
|1,66
|105.047.657
|% 3,11
|
|ECILC
|5,01
|299.930.330
|% 3,94
|
|YKBNK
|2,09
|111.107.188
|% 3,98
|
|GARAN
|8,29
|403.043.671
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6510
|8,6943
|% 0,91
|
|Frank
|7,1538
|7,1969
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8507
|1,8600
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,43
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.537
|-0,50
|
|Tam
|2.544
|2.603
|-0,50
|
|Yarım
|1.240
|1.270
|-0,30
|
|Çeyrek
|622
|635
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,88
|23,88
|-0,93
|