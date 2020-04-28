***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.04.2020 09:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840573
BIST
12:04101.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 12,92
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:046,9977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:047,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5974
En Düşük
7,5499
12:04383,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,92
|Açılış
|: 383,35
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|44.951.136
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.447.785
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.595.464
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|ALCTL
|20,90
|42.348.528
|% -5,69
|
|SMART
|9,84
|23.486.097
|% -5,20
|
|LINK
|28,92
|5.327.390
|% -5,18
|
|KNFRT
|11,44
|15.627.691
|% -4,98
|
|ECILC
|5,23
|461.063.797
|% 2,35
|
|GARAN
|8,42
|455.435.057
|% 0,72
|
|THYAO
|10,79
|354.252.231
|% -0,28
|
|ASELS
|27,38
|296.850.021
|% -0,36
|
|MPARK
|16,15
|226.774.433
|% 8,97
|
|ECILC
|5,23
|461.063.797
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,12
|143.248.069
|% 0,00
|
|GARAN
|8,42
|455.435.057
|% 0,72
|
|AVOD
|2,38
|108.642.559
|% 4,39
|
|BSOKE
|1,19
|48.643.292
|% 7,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6971
|8,7407
|% 0,45
|
|Frank
|7,1358
|7,1788
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-10,07
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-16,00
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-16,40
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-8,00
|
|Çeyrek
|615
|629
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,04
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|22,30
|22,30
|-0,77
|
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