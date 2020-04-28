***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.04.2020 09:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 27.04.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 27 Nisan 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Nisan 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840589
BIST
12:31101.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 262,49
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:316,9977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:317,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6128
En Düşük
7,5499
12:31384,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,09
|Açılış
|: 384,19
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.429.293
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.454.675
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.695.135
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|LINK
|29,00
|6.085.718
|% -4,92
|
|ALCTL
|21,14
|48.302.022
|% -4,60
|
|KNFRT
|11,50
|17.283.526
|% -4,49
|
|BAKAB
|8,67
|5.670.904
|% -4,41
|
|ECILC
|5,30
|569.351.520
|% 3,72
|
|GARAN
|8,49
|529.481.010
|% 1,56
|
|THYAO
|10,84
|392.464.257
|% 0,18
|
|ASELS
|27,44
|317.343.890
|% -0,15
|
|MPARK
|16,22
|240.053.000
|% 9,45
|
|ECILC
|5,30
|569.351.520
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,13
|153.303.433
|% 0,47
|
|GARAN
|8,49
|529.481.010
|% 1,56
|
|TSKB
|1,06
|59.480.491
|% 0,00
|
|AVOD
|2,37
|115.956.386
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7043
|8,7480
|% 0,54
|
|Frank
|7,1430
|7,1860
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,13
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.520
|-5,50
|
|Tam
|2.527
|2.582
|-5,60
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-2,70
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,38
|23,38
|0,31
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