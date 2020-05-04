***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.05.2020 09:34
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842130
BIST
10:5199.722
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -1.387,75
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:517,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:517,6652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0386
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6596
10:51384,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,08
|Açılış
|: 384,59
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.918.968
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|10.803.481
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|ULUUN
|11,43
|890.500
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.867.713
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|261.636
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,92
|205.219.418
|% 8,96
|
|GSRAY
|2,67
|184.254.090
|% 3,49
|
|GARAN
|8,19
|165.451.249
|% -1,80
|
|TSPOR
|5,60
|144.203.283
|% 5,66
|
|THYAO
|10,53
|116.888.239
|% -1,50
|
|AFYON
|2,92
|205.219.418
|% 8,96
|
|GSRAY
|2,67
|184.254.090
|% 3,49
|
|TSPOR
|5,60
|144.203.283
|% 5,66
|
|ODAS
|1,75
|44.352.475
|% -2,23
|
|YKBNK
|2,05
|41.865.088
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7053
|8,7489
|% -0,29
|
|Frank
|7,2449
|7,2886
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8612
|1,8705
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,26
|
|Altın Gr.
|384
|385
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.518
|4,50
|
|Tam
|2.530
|2.580
|4,60
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|2,30
|
|Çeyrek
|618
|631
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,97
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|25,98
|25,98
|-0,46
|