***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.05.2020 17:17
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 10 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 6.05.2020 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842707
BIST
17:0998.773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -68,91
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:097,0821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:097,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:09386,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,40
|Açılış
|: 386,80
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.093.231
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,02
|108.876.579
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.005.681
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,18
|609.521.774
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,79
|579.587.566
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,29
|546.845.008
|% 6,02
|
|PETUN
|22,34
|487.005.681
|% -9,99
|
|ASELS
|26,82
|446.582.717
|% 1,75
|
|KRDMD
|2,29
|546.845.008
|% 6,02
|
|GSRAY
|2,66
|436.595.181
|% -4,32
|
|AFYON
|2,81
|411.636.641
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,89
|236.208.674
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|188.638.344
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7948
|8,8389
|% 0,65
|
|Frank
|7,2752
|7,3190
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-5,04
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,10
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
|
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