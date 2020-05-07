***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.05.2020 09:17
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843222
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2210
En Düşük
7,1808
18:057,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0363
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8106
En Düşük
7,7461
18:05391,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,84
|Açılış
|: 391,14
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
392,97
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|66,10
|120.036.729
|% 498,08
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|67.746.488
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8855
|8,9300
|% 0,30
|
|Frank
|7,3642
|7,4086
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9130
|1,9225
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|1,00
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.560
|11,00
|
|Tam
|2.579
|2.627
|11,30
|
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,50
|
|Çeyrek
|627
|642
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,99
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|29,79
|29,79
|0,07
|