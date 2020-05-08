***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.05.2020 09:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843531
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0685
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0928
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7824
En Düşük
7,6416
18:05395,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,42
|Açılış
|: 395,27
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,19
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 0,00
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8329
|8,8772
|% 0,69
|
|Frank
|7,3245
|7,3686
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8976
|1,9071
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,91
|
|Altın Gr.
|395
|395
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.586
|17,40
|
|Tam
|2.604
|2.654
|17,80
|
|Yarım
|1.271
|1.297
|8,70
|
|Çeyrek
|633
|649
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,05
|
|B. Petrol
|30,33
|30,33
|0,87
|
Seans Raporu
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17:58MAALT
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17:56GSDHO
Yüzde 4.43 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 923, 289 adet işlem
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17:55BIZIM
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