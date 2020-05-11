***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.05.2020 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843912
BIST
11:5198.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 323,94
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:517,0923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:517,6757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:51388,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 388,58
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.488.825
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.831.223
|% 9,98
|
|KRDMB
|2,50
|38.901.226
|% -8,09
|
|KRDMA
|2,97
|28.819.919
|% -8,05
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|SEYKM
|11,97
|29.772.218
|% -6,56
|
|ISFIN
|3,84
|455.586.509
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|299.110.686
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,48
|245.934.770
|% 9,86
|
|GARAN
|7,86
|215.754.552
|% 0,00
|
|MGROS
|31,06
|193.266.594
|% 4,72
|
|KRDMD
|2,38
|299.110.686
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|455.586.509
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|81.207.824
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|112.708.411
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|174.839.185
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7438
|8,7876
|% -0,23
|
|Frank
|7,2603
|7,3041
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8837
|1,8932
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.571
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|-0,74
|
Seans Raporu
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-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 11 artarak (% 0.01 ) 114, 604
-
12:03XU100
Endeks 98, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 4, 207.00 milyon TL de
-
12:01IDEAS
Yüzde 8.67 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 735 adet işlem
-
11:58XU100
Endeks 98, 144 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 4, 083.00 milyon TL de
-
11:58LUKSK
Yüzde 6.05 oranında artışla 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 744 adet işlem