***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.05.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844288
BIST
10:2498.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 537,58
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:247,0160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0571
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:247,5942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0551
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:24383,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,16
|Açılış
|: 383,87
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.499.399
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UZERB
|4,85
|29.541
|% 9,98
|
|PETUN
|18,52
|6.570.103
|% -7,31
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|ULAS
|2,78
|22.181
|% -6,40
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|ISFIN
|3,96
|151.418.855
|% 1,54
|
|ECILC
|5,14
|126.804.505
|% 4,26
|
|ALKIM
|15,79
|113.467.708
|% 8,97
|
|IHLGM
|1,19
|87.664.326
|% -1,65
|
|GARAN
|7,82
|81.464.425
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,19
|87.664.326
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,96
|151.418.855
|% 1,54
|
|KRDMD
|2,38
|72.510.577
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,18
|60.141.501
|% 1,40
|
|IHLAS
|0,68
|18.750.139
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6253
|8,6685
|% -0,82
|
|Frank
|7,1823
|7,2255
|% -0,77
|
|Riyal
|1,8602
|1,8696
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,93
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.515
|-23,10
|
|Tam
|2.545
|2.580
|-23,70
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,60
|
|Çeyrek
|619
|631
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|0,49
|