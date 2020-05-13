***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.05.2020 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844632
BIST
10:2699.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 353,64
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:266,9966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:267,5842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:26383,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 383,15
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|37.189
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|690.159
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|ERSU
|4,93
|575.664
|% -5,56
|
|ULAS
|3,06
|61.328
|% -5,56
|
|GEDIK
|19,70
|2.480.344
|% -5,11
|
|ECILC
|5,74
|208.254.240
|% 5,90
|
|ASELS
|27,58
|134.533.776
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,22
|96.545.283
|% 1,83
|
|ALKIM
|17,52
|80.211.878
|% 9,98
|
|ODAS
|1,87
|74.690.712
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,33
|59.081.935
|% 1,53
|
|YKBNK
|2,22
|96.545.283
|% 1,83
|
|ODAS
|1,87
|74.690.712
|% 1,63
|
|ECILC
|5,74
|208.254.240
|% 5,90
|
|TEKTU
|1,46
|33.460.918
|% 5,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5652
|8,6082
|% 0,15
|
|Frank
|7,1838
|7,2270
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8563
|1,8656
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|0,24
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.509
|-1,00
|
|Tam
|2.541
|2.575
|-1,10
|
|Yarım
|1.240
|1.259
|-0,60
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,30
|29,30
|-0,68
|