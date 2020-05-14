***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.05.2020 09:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844871
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
0
En Düşük
0
18:056,9685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
18:057,5366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
18:05384,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,75
|Açılış
|: 384,50
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|ULKER
|23,22
|43.367.536
|% 0,00
|
|SILVR
|2,46
|7.002.019
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,38
|43.996.373
|% 0,00
|
|SAFKR
|4,49
|3.836.830
|% 0,00
|
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|ULKER
|23,22
|43.367.536
|% 0,00
|
|SILVR
|2,46
|7.002.019
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,38
|43.996.373
|% 0,00
|
|SAFKR
|4,49
|3.836.830
|% 0,00
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 0,00
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4721
|8,5146
|% -0,44
|
|Frank
|7,1297
|7,1726
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|0,15
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.516
|-2,80
|
|Tam
|2.544
|2.581
|-2,80
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,40
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,45
|29,45
|0,26
|
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