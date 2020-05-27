***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.05.2020 09:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846811
BIST
10:34104.646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.622,11
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:346,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:347,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:34372,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,57
|Açılış
|: 372,14
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|12,26
|7.449.507
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|9.629.581
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.035.457
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|115.704.959
|% 9,91
|
|DESPC
|7,46
|3.567.297
|% 9,87
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|22.843.455
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|6.946.041
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|THYAO
|11,78
|304.981.144
|% 5,08
|
|GARAN
|7,60
|195.978.113
|% 0,80
|
|AVOD
|3,77
|115.704.959
|% 9,91
|
|TUPRS
|81,55
|93.595.738
|% 1,75
|
|ASELS
|29,62
|91.947.017
|% 1,16
|
|KRDMD
|2,54
|80.407.160
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,22
|70.325.538
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,41
|44.360.077
|% 3,68
|
|AVOD
|3,77
|115.704.959
|% 9,91
|
|THYAO
|11,78
|304.981.144
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3030
|8,3446
|% 0,71
|
|Frank
|6,9692
|7,0112
|% 0,82
|
|Riyal
|1,7978
|1,8069
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-2,37
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.438
|7,20
|
|Tam
|2.476
|2.501
|7,50
|
|Yarım
|1.208
|1.223
|3,60
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,43
|35,43
|-0,74
|